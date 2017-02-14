Общество

32 минуты назад

За торговлю алкоголем в киоске оштрафовали на 5000 рублей

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#киоск #суд #алкоголь
За торговлю алкоголем в киоске оштрафовали на 5000 рублей

Торговля алкоголем в нестационарных торговых объектах запрещена.

В Советском суде Липецка рассмотрели дело в отношении индивидуального предпринимателя, который осуществляет реализацию алкогольной продукции в киоске, обладающем признаком нестационарного объекта. Указанное событие образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Торговля алкоголем в нестационарных торговых объектах запрещена, не смотря на то, является ли данный объект предприятием общественного питания или нет. Индивидуальному предпринимателю был назначен административный штраф в размере 5000 рублей.

Напомним, органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции. В соответствии с пп.2 п.1 ст. 5 Закона Липецкой области от 29.12.2012 г. №118-ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» не допускается розничная продажа алкогольной продукции в предприятиях общественного питания, расположенных в нестационарных торговых объектах.
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#киоск #суд #алкоголь

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