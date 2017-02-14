Липчан кормили просроченными роллами

И гнилыми ананасами.

Накануне в ходе информационно-аналитического наблюдения в Липецке в одном предприятии торговли на улице Космонавтов выявлены факты несоблюдения Правил продажи отдельных видов товаров №55: в продаже находились роллы «Ассорти» с истекшим сроком годности, а также томаты свежие, ананас свежий, бананы, яблоки свежие с признаками гнили. Продукция снята с продажи, материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования. Кроме того, в том же магазине обнаружили рис, на который отсутствовал ценник.