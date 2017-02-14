Общество

43 минуты назад

Липчан кормили просроченными роллами

2 350
#просрочка #роллы #гниль
Липчан кормили просроченными роллами

И гнилыми ананасами.

Накануне в ходе информационно-аналитического наблюдения в Липецке в одном предприятии торговли на улице Космонавтов выявлены факты несоблюдения Правил продажи отдельных видов товаров №55: в продаже находились роллы «Ассорти» с истекшим сроком годности, а также томаты свежие, ананас свежий, бананы, яблоки свежие с признаками гнили. Продукция снята с продажи, материалы информационно-аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования. Кроме того, в том же магазине обнаружили рис, на который отсутствовал ценник.
2 350
#просрочка #роллы #гниль

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

User

8 минут назад
Что за магазин? Но я догадываюсь По...айка? Только там салаты с ароматом помойного ведра.
ответить

Wowa

26 минут назад
Россияне живут и ждут,
Уловляя малейший знак.
Понимая - что наеебут!
Но не зная, когда и как!!!
ответить

Еще в рубрике

Липчане считают, что город не готов к паводку
#паводок #сухостой #ручей
Липчане считают, что город не готов к паводку

5 минут назад

Общество
«Яд в шоколаде «Рошена» придумал еще Онищенко»
#Рошен #Порошенко
«Яд в шоколаде «Рошена» придумал еще Онищенко»

31 минуту назад

Общество
Проверка заставила снизить цену на гречку со 100 до 65 рублей
#гречка #цена #магазин
Проверка заставила снизить цену на гречку со 100 до 65 рублей

31 минуту назад

Общество