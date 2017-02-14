В Липецкой области глава администрации стал жертвой пранкеров

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Как сообщает управление административных органов Липецкой области, субботним вечером 11 февраля с номера стационарного телефона, зарегистрированного в Грязинском районе, поступил вызов о возгорании двух­этажного жилого дома в селе Падворки на улице Советской, в котором находились дети. Звонивший ребенок взволнованным голосом сообщил о пожаре, при этом на заднем фоне кто-то кричал: «Спасайте детей!» Вызов был принят. На место происшествия были направлены значительные силы и средства экстренных оперативных служб Грязинского муниципального района. Кроме того, на место выехал глава администрации Грязинского района Владимир Рощупкин. По прибытию на место выяснилось, что вызов ложный.



Центр обработки вызовов системы 112 обращается к родителям с просьбой рассказать своим детям о недопустимости подобных развлечений, поскольку за каждым экстренным вызовом может стоять чья-то судьба, а порой и жизнь.



В случае если будет установлен факт баловства детьми, то за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (согласно статье 5.35 КоАП РФ) опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей будут привлечены к административной ответственности, подразумевающей не только наложение штрафа, но и возмещение материального ущерба, причиненного федеральному и региональному бюджетам.



Набирая 112, всегда помните: все разговоры записываются. На сегодняшний день современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. И помните, что цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте - это в первую очередь жизнь и благополучие людей.



Телефонный номер 112 – один из наиболее важных номеров телефонов, который должен знать каждый. В случае поступления вызова оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение. От своевременного вызова необходимой службы в случае возникновения экстренной ситуации порой может зависеть жизнь многих людей.



Но нередко этот номер становится инструментом баловства. Ложные звонки занимают телефонную линию и не позволяют дозвониться тем, кто действительно нуждается в помощи. Но, что хуже всего, ложный вызов отнимает драгоценное время, которое тратится впустую, в то время как где-то действительно может понадобиться помощь спасателей.



Взрослому человеку от желания проверить работает ли телефон, получить справку или неудачно пошутить стоит воздержаться, поскольку в таком случае ему могут грозить меры как административной, так и уголовной ответственности. Помимо прочего, нельзя забывать и об ответственности родителей, ведь очень часто причиной ложного вызова является детская шалость.

