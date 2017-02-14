В России
1 минуту назад
Билет «Россия — Космос» будет стоить $250 000
Так подсчитали в компании.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора "КосмоКурс"Павла Пушилина сообщает о том, что стоимость туристической путевки в космос для наших сограждан будет составлять порядка $250 000.
Павел Пушкин уточнил, что цена еще может измениться. По его словам, в 2018 году будет проведен первый испытательный полет корабля, после чего планируется открыть продажу билетов.
Стать космическим туристом россияне смогут только после трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования. Стоимость услуги пока не раскрывается. Полет будет длиться приблизительно 15 минут. При этом туристы будут находиться в невесомости порядка 5-6 минут.
Многоразовый суборбитальный корабль, создаваемый компанией "КосмоКурс" на средства частного инвестора, будет запускаться с российского космодрома и осуществлять экскурсии на высоте полета Юрия Гагарина.
Павел Пушкин уточнил, что цена еще может измениться. По его словам, в 2018 году будет проведен первый испытательный полет корабля, после чего планируется открыть продажу билетов.
Стать космическим туристом россияне смогут только после трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования. Стоимость услуги пока не раскрывается. Полет будет длиться приблизительно 15 минут. При этом туристы будут находиться в невесомости порядка 5-6 минут.
Многоразовый суборбитальный корабль, создаваемый компанией "КосмоКурс" на средства частного инвестора, будет запускаться с российского космодрома и осуществлять экскурсии на высоте полета Юрия Гагарина.