В России

1 минуту назад

Билет «Россия — Космос» будет стоить $250 000

#Туризм #путешествие #космос

Так подсчитали в компании.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора "КосмоКурс"Павла Пушилина сообщает о том, что стоимость туристической путевки в космос для наших сограждан будет составлять порядка $250 000.

Павел Пушкин уточнил, что цена еще может измениться. По его словам, в 2018 году будет проведен первый испытательный полет корабля, после чего планируется открыть продажу билетов.

Стать космическим туристом россияне смогут только после трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования. Стоимость услуги пока не раскрывается. Полет будет длиться приблизительно 15 минут. При этом туристы будут находиться в невесомости порядка 5-6 минут.

Многоразовый суборбитальный корабль, создаваемый компанией "КосмоКурс" на средства частного инвестора, будет запускаться с российского космодрома и осуществлять экскурсии на высоте полета Юрия Гагарина.
#Туризм #путешествие #космос

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На ребенка напала дикая лиса
#Звери #бешенство #нападение
На ребенка напала дикая лиса

8 минут назад

В России
Нападение на инкассаторов попало на видео
#Нападение #видео
Нападение на инкассаторов попало на видео

23 минуты назад

В России
#Назначение #губернатор
Рязанская область получила нового руководителя

43 минуты назад

В России