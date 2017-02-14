На ребенка напала дикая лиса

Происшествие случилось в Кирове.

В минувшие выходные в районе слободы Дымково зафиксировано нападение дикой лисы на ребенка, сообщает пресс-служба мэрии Кирова. Мальчику оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время он находится под постоянным наблюдением специалистов.



С начала года три лисы, зараженных бешенством, обнаружены на территории Первомайского района в заречной части города, еще одно – в Октябрьском районе. Вирус передается через слюну при укусе или попадании ее на кожу.



Специалисты ветеринарного ведомства сообщили, что в конце марта в регионе, в том числе на территории города Кирова, начнется раскладка вакцины против бешенства, предназначенной для диких животных.