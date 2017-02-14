В Малайзии убит брат главы Китая

Об этом сообщают СМИ.

Брат лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чон Нам убит в Малайзии, сообщает Reuters со ссылкой на агентство Yonhap и другие СМИ Южной Кореи.



По данным агентства, Ким Чон Нам предположительно был убит в аэропорту отравленными иглами. Покушение совершили две женщины.



Ким Чон Нам — старший сын Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Получил образование на Западе и какое-то время считался наследником своего отца.