В России

25 минут назад

Нападение на инкассаторов попало на видео

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#Нападение #видео
Нападение на инкассаторов попало на видео

Инцидент произошел в Москве.

В Москве камера наблюдения зафиксировала нападение на инкассаторов, которое произошло на улице Римского-Корсакова около отделения "Почты России", пишет «Российская газета». Нападение было совершено утром во вторник, 14 февраля.


По данным правоохранительных органов, нападавшие на инкассаторов для маскировки переоделись дворниками. Преступники с лопатами в руках двинулись к инкассаторам, когда те вышли из служебной машины. После нападения преступники скрылись на "Мерседесе", и сейчас их ищут. Один из нападавших был убит. Один из инкассаторов ранен.
82
#Нападение #видео

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