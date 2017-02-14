Нападение на инкассаторов попало на видео

Инцидент произошел в Москве.

В Москве камера наблюдения зафиксировала нападение на инкассаторов, которое произошло на улице Римского-Корсакова около отделения "Почты России", пишет «Российская газета». Нападение было совершено утром во вторник, 14 февраля.





По данным правоохранительных органов, нападавшие на инкассаторов для маскировки переоделись дворниками. Преступники с лопатами в руках двинулись к инкассаторам, когда те вышли из служебной машины. После нападения преступники скрылись на "Мерседесе", и сейчас их ищут. Один из нападавших был убит. Один из инкассаторов ранен.