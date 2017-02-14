В России
25 минут назад
Нападение на инкассаторов попало на видео
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Инцидент произошел в Москве.
В Москве камера наблюдения зафиксировала нападение на инкассаторов, которое произошло на улице Римского-Корсакова около отделения "Почты России", пишет «Российская газета». Нападение было совершено утром во вторник, 14 февраля.
По данным правоохранительных органов, нападавшие на инкассаторов для маскировки переоделись дворниками. Преступники с лопатами в руках двинулись к инкассаторам, когда те вышли из служебной машины. После нападения преступники скрылись на "Мерседесе", и сейчас их ищут. Один из нападавших был убит. Один из инкассаторов ранен.
По данным правоохранительных органов, нападавшие на инкассаторов для маскировки переоделись дворниками. Преступники с лопатами в руках двинулись к инкассаторам, когда те вышли из служебной машины. После нападения преступники скрылись на "Мерседесе", и сейчас их ищут. Один из нападавших был убит. Один из инкассаторов ранен.
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