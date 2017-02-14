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45 минут назад
Рязанская область получила нового руководителя
Прежний губернатор подал в отставку.
Президент России Владимир Путин принял отставку рязанского губернатора Олега Ковалева. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал глава государства.
Сегодня же глава государства предложил занять кресло временного исполняющего обязанности губернатора Рязанской области депутату Государственной думы и бывшему мэру Калуги Николаю Любимову.
- Вы человек молодой, но уже достаточно опытный и продемонстрировали хорошую работу на разных участках, причем очень ответственных. Исхожу из того, что вы все свои лучшие качества используете и будете применять здесь, на новом месте работы, — заявил президент во время встречи.
Николай Любимов родился в 1971 году в Калуге. Имеет высшее историческое и юридическое образование. В 2004 году назначен на должность министра экономического развития Калужской области. С 2007 по 2010 годы возглавлял Калугу. С 2010 года по сентябрь 2015 года занимал должность заместителя губернатора Калужской области. С сентября 2015 года по сентябрь 2016 года - председатель Заксобрания Калужской области. 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы от Калужской области, член фракции "Единой России".
Сегодня же глава государства предложил занять кресло временного исполняющего обязанности губернатора Рязанской области депутату Государственной думы и бывшему мэру Калуги Николаю Любимову.
- Вы человек молодой, но уже достаточно опытный и продемонстрировали хорошую работу на разных участках, причем очень ответственных. Исхожу из того, что вы все свои лучшие качества используете и будете применять здесь, на новом месте работы, — заявил президент во время встречи.
Николай Любимов родился в 1971 году в Калуге. Имеет высшее историческое и юридическое образование. В 2004 году назначен на должность министра экономического развития Калужской области. С 2007 по 2010 годы возглавлял Калугу. С 2010 года по сентябрь 2015 года занимал должность заместителя губернатора Калужской области. С сентября 2015 года по сентябрь 2016 года - председатель Заксобрания Калужской области. 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы от Калужской области, член фракции "Единой России".