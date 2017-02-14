Рязанская область получила нового руководителя

Прежний губернатор подал в отставку.

Президент России Владимир Путин принял отставку рязанского губернатора Олега Ковалева. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал глава государства.



Сегодня же глава государства предложил занять кресло временного исполняющего обязанности губернатора Рязанской области депутату Государственной думы и бывшему мэру Калуги Николаю Любимову.



- Вы человек молодой, но уже достаточно опытный и продемонстрировали хорошую работу на разных участках, причем очень ответственных. Исхожу из того, что вы все свои лучшие качества используете и будете применять здесь, на новом месте работы, — заявил президент во время встречи.



Николай Любимов родился в 1971 году в Калуге. Имеет высшее историческое и юридическое образование. В 2004 году назначен на должность министра экономического развития Калужской области. С 2007 по 2010 годы возглавлял Калугу. С 2010 года по сентябрь 2015 года занимал должность заместителя губернатора Калужской области. С сентября 2015 года по сентябрь 2016 года - председатель Заксобрания Калужской области. 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы от Калужской области, член фракции "Единой России".