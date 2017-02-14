За упавшую на ребенка глыбу снега ответит администрация школы

Прокуратура провела проверку по факту получения травмы ученицей данковского лицея №4.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, проверкой установлено, что девочка была госпитализирована в районную больницу с сотрясением головного мозга, полученным в результате падения на нее с козырька лицея снежного пласта.

В адрес директора МБОУ Лицей №4 прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которых 2 виновных в бездействии должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Одновременно с этим заместитель директора по АХЧ привлечен административной ответственности по ч.3 ст.5.3 КоАП Липецкой области в виде штрафа в размере 1000 рублей.

В целях недопущения подобных фактов в других образовательных организациях межрайонной прокуратурой была организована соответствующая проверка.

В ходе проверки еще в 4 образовательных организациях, а также в Центре социальной защиты населения по Данковскому району были выявлены аналогичные нарушения.

Всего по результатам проверки было возбуждено 6 дел об административном правонарушении по ч.3 ст.5.3 КоАП Липецкой области, внесено 6 представлений, 5 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.