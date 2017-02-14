Липецкая область - в тройке лидеров по ценам

Наш регион опередил Пензенскую область.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистки, по рейтингу уровня средних потребительских на 16 наименований социально значимых товаров (говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, яйца куриные, масло сливочное, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, масло подсолнечное, сахар-песок, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, картофель, лук репчатый) среди 85-ти субъектов РФ в январе 2017 года Липецкая область по рейтингу уровня средних потребительских цен вошла в тройку лидеров, опередив Пензенскую область.