Общество

52 минуты назад

Липецкая область - в тройке лидеров по ценам

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#цены #статистика #рейтинг
Липецкая область - в тройке лидеров по ценам

Наш регион опередил Пензенскую область.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области со ссылкой на данные Федеральной службы государственной статистки, по рейтингу уровня средних потребительских на 16 наименований социально значимых товаров (говядина (кроме бескостного мяса), свинина (кроме бескостного мяса), куры охлажденные и мороженые, яйца куриные, масло сливочное, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, сыры сычужные твердые и мягкие, масло подсолнечное, сахар-песок, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, картофель, лук репчатый) среди 85-ти субъектов РФ в январе 2017 года Липецкая область по рейтингу уровня средних потребительских цен вошла в тройку лидеров, опередив Пензенскую область.
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#цены #статистика #рейтинг

Комментарии (2)

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23 минуты назад
У липчан зарплаты больше всех в стране, поэтому цены у нас лидируют.
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гостья

23 минуты назад
это в тройку самых высоких? а то недавно была в Иваново....да там цены в ленте в два раза ниже чем у нас, а москвичи вообще удивляются нашим ценам...
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