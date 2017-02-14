Скончался легендарный липецкий марафонец

Липецкий спорт простился с Геннадием Стуровым.

На 50-м году жизни скончался один из лучших легкоатлетов Липецкой области, спортивный организатор и замечательный человек Геннадий Стуров.

В последнее время Стуров работал в Москве, в Федеральном Центре спортивного резерва, а до этого с декабря 2012 по май 2016 являлся директором областной Школы высшего спортивного мастерства, в то же время возглавляя федерацию легкой атлетики Липецкой области.

Геннадий Стуров – мастер спорта по легкой атлетике, уникальный спортсмен, специализировавшийся на марафонских и сверхмарафонских дистанциях. Он мог, например, за несколько часов добежать из Липецка до Ельца. Одним из его увлечений в молодые годы был суточный бег, когда спортсмен бежит 24 часа, а потом замеряют пройденное расстояние.

В разное время работал тренером преподавателем СДЮШОР №5, заместителем директора СДЮСШОР № 13, в управлении физической культуры, спорта и туризма администрации Липецкой области, в Министерстве спорта Российской Федерации. Умный, порядочный и бесконечно преданный спорту человек.

Добавим, что в последнее время липецкую спортивную общественность постигает утрата за утратой: только в прошлом году скончались один из руководителей клуба «Допризывник» Сергей Будюкин, победитель первенства России по греко-римской борьбе Юрий Золонцев, бывший массажист «Металлурга» душа любой компании Александр Чернышов, экс-защитник хоккейного «Липецка», столичного ЦСКА и еще ряда клубов Роман Мозгунов. 2017 год унес жизнь воспитанника СДЮШОР «Металлург» Анатолия Кретова и вот теперь Геннадия Стурова. Вечная память