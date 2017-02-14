Олега Федянина во второй раз посадили на скамью подсудимых

Худрука Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов снова пытаются назвать мошенником.

Сегодня в Октябрьском районном суде Липецка начался уголовный процесс по обвинению худрука Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов Олега Федянина в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).

По версии обвинения, в сентябре 2011 года к Федянину обратились супруги Михаил и Вера Токаевы с заявлением об увольнении в связи с переездом в Белгород, куда их пригласили на работу в областную филармонию. Олег Федянин будто бы уговорил музыкантов заявления не писать. Он ввел их заблуждение о возможном сокращении их должностей из-за того, что это негативно отразится на имидже оркестра. В то же время худрук, как считает следствие, забрал пластиковые банковские карты уволившихся, на которые им зачисляли заработную плату. На протяжении четырех последующих лет бухгалтеры оркестра по указанию Федянина на отсутствующих артистов составляли документы как на работающих. Причем аккордеонист Михаил Токаев был по документам еще и дирижером, а его жена, домристка, совмещала игру на мандолине с должностью пресс-секретаря. В итоге на карточные счета «мертвых душ» продолжали начислять заработную плату и стипендии.

Как считает следствие, эти денежные средства, более 1 миллиона 297 тысяч рублей, обвиняемый обналичивал и распоряжался ими по своему усмотрению (у худрука якобы был большой долг перед неустановленным следствием). Тем самым Олег Федянин причинил областному управлению культуры и искусства ущерб в особо крупном размере.



Обвиняемый на стадии расследования уголовного дела вину в совершении преступления не признал и от дачи показаний отказался. Впрочем, на предварительном следствии Федянин заявил, что полученными деньгами он компенсировал собственные расходы на покупку музыкальных инструментов для оркестра.

Однако уголовное дело на этом основании Следственный комитет не прекратил и направил 18 томов бумаг (!) в Советский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения. Через полгода процесс прекратился - Фемида вернула дело прокуратуре в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.



И вот уголовное дело снова в суде. На этот раз - в Октябрьском районном.

Примечательно, что у подсудимого - двое защитников, и оба для него - бесплатные! Так, по назначению суда его интересы в процессе представляет профессиональный адвокат Мария Левда, а по ходатайству самого музыканта - еще и его знакомая Ира Ефанова (именно Ира, а не Ирина. - Прим. GOROD48).