Липчанке простили долг в 5,6 млн рублей

У женщины не нашли никакого имущества.

Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о завершении реализации имущества в отношении банкротящейся жительницы деревни Кудияровка Измалковского района. Документы о признании своей финансовой несостоятельности 56-летняя уроженка Казахстана представила в суд в июле 2016 года.



Женщина была признана банкротом уже в августе прошлого года. Тогда начались сборы сведений насчет ее имущества и общей суммы задолженности. В итоге, свои требования к липчане предъявили три банка. Общий объем задолженности составил 5 695 427 рублей. При этом у женщины не нашлось источников доходов, которые позволили бы ей погасить кредиты. Впрочем, не нашлось у липчанки и имущества, чтобы продать его в счет долгов.



В суде было решено, что женщину стоит освободить от обязательств. Вместе с этим на липчанку возложены ограничения: в течение трех лет не занимать руководящих постов и в течение пяти лет не брать кредитов и не банкротиться снова.