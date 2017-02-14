Липецкая область попала на карту свалок ОНФ

Сегодня Липецкое региональное отделение ОНФ презентовало новый проект Народного фронта «Генеральная уборка».

Как рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Павел Савров, любой житель страны может зайти на сайт kartasvalok.ru и указать карте место стихийной свалки. Сообщение можно дополнить фотографиями и видео. После заполнения всех форм, место свалки обозначится на карте красной точкой.

- После обнаружения новой свалки мы сразу начинаем с ней работать, - дополнила член штаба и координатор проекта Наталья Пешкова. – Проверяем состояние и масштабы захламленности территории и принимаем решение, сможем ли убрать ее силами актива ОНФ и неравнодушных граждан, или придется привлечь заинтересованных лиц и службы. На этом этапе метка будет желтой. А как только свалка будет ликвидирована, точка станет зеленой. Каждый будет видеть, каким образом продвигается работа.

В Липецкой области красным горят уже три точки, одна из них - в Грязинском районе:

- Свалка начала образовываться ещё осенью, и в ноябре всё было накрыто снегом, - пишет один из пользователей сервиса. – Но она продолжала расти. В декабре я направил жалобу в Грязинскую межрайонную прокуратуру. В феврале получил отписку от главы Плехановского муниципального поселения, где сообщалось, что свалка находиться на земле Липецка. Вот уже почти полтора месяца ищут владельца земли и свалки. Надежда на вас.

Поэтому, отметили в ОНФ, интерактивная карта должна стать настольной для представителей власти и надзорных ведомств. Руководитель управления Росприроднадзора Галина Рощупкина в свою очередь заверила, что проверка по трем поступившим заявлениям будет проведена в течение недели.

- Обнаружение и ликвидация стихийных свалок является одной из основных задач Росприроднадзора, - заявила Галина Рощупкина. – 80 % таких объектов за последний три года были ликвидированы. Только в прошлом году из областного бюджета на ликвидацию стихийных свалок было направлено более 30 миллионов рублей. В то же время ведется работа с нарушителями. Ответственными за появлением свалок являются владельцы земельных участков. В соответствии со статье 8.2 КоАП РФ для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей, для юридических – от ста тысяч рублей.

Также она отметила, что появление свалок – это следствие ненадлежащей работы по сбору и своевременному вывозу отходов. Поэтому работа будет вестись как с органами власти, так и с единым региональным оператором, когда новая система обращения с отходами заработает. Что же касается тех, кто свозит на стихийные свалки мусор, то в управлении просят делать фотографии машин, а самое главное их номеров, чтобы по закону можно было привлечь нарушителей.