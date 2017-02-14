Общество

сегодня, 14:17

Липецкая область попала на карту свалок ОНФ

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#свалки
Липецкая область попала на карту свалок ОНФ

Сегодня Липецкое региональное отделение ОНФ презентовало новый проект Народного фронта «Генеральная уборка».

Как рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Павел Савров, любой житель страны может зайти на сайт kartasvalok.ru и указать карте место стихийной свалки. Сообщение можно дополнить фотографиями и видео. После заполнения всех форм, место свалки обозначится на карте красной точкой.

- После обнаружения новой свалки мы сразу начинаем с ней работать, - дополнила член штаба и координатор проекта Наталья Пешкова. – Проверяем состояние и масштабы захламленности территории и принимаем решение, сможем ли убрать ее силами актива ОНФ и неравнодушных граждан, или придется привлечь заинтересованных лиц и службы. На этом этапе метка будет желтой. А как только свалка будет ликвидирована, точка станет зеленой. Каждый будет видеть, каким образом продвигается работа.

В Липецкой области красным горят уже три точки, одна из них - в Грязинском районе:

- Свалка начала образовываться ещё осенью, и в ноябре всё было накрыто снегом, - пишет один из пользователей сервиса. – Но она продолжала расти. В декабре я направил жалобу в Грязинскую межрайонную прокуратуру.  В феврале получил отписку от главы Плехановского муниципального поселения, где сообщалось, что свалка находиться на земле Липецка. Вот уже почти полтора месяца ищут владельца земли и свалки. Надежда на вас.

Поэтому, отметили в ОНФ, интерактивная карта должна стать настольной для представителей власти и надзорных ведомств. Руководитель управления Росприроднадзора Галина Рощупкина в свою очередь заверила, что проверка по трем поступившим  заявлениям будет проведена в течение недели.

- Обнаружение и ликвидация стихийных свалок является одной из основных задач Росприроднадзора, - заявила Галина Рощупкина. – 80 % таких объектов за последний три года были ликвидированы. Только в прошлом году из областного бюджета на ликвидацию стихийных свалок было направлено более 30 миллионов рублей. В то же время ведется работа с нарушителями. Ответственными за появлением свалок являются владельцы земельных участков. В соответствии со статье 8.2 КоАП РФ для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 10 тысяч рублей, для юридических – от ста тысяч рублей.

Также она отметила, что появление свалок – это следствие ненадлежащей работы по сбору и своевременному вывозу отходов. Поэтому работа будет вестись как с органами власти, так и с единым региональным оператором, когда новая система обращения с отходами заработает. Что же касается тех, кто свозит на стихийные свалки мусор, то в управлении просят делать фотографии машин, а самое главное их номеров, чтобы по закону можно было привлечь нарушителей.

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#свалки

Комментарии (2)

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неравнодушный

34 секунды назад
заедте в любые посадки за городом, и вы это добро увидите
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саша

37 минут назад
а когда это онф разберется с теми, кто выборы фальсифицировал и благодаря подмене личностей все пошло не так и появились горы мусора-147 процентов
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