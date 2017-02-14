В Липецке сегодня День без разводов

Акция проходит уже в шестой раз.

Как рассказала GOROD48 начальник управления ЗАГС администрации города Липецка Галина Белкина, сегодня, 14 февраля в Липецке объявлен День без разводов. Это значит, что принимать желающих расторгнуть брак в городских отделах ЗАГС сегодня не будут - им предложат подумать и, если решение не изменится, прийти в дугой раз. Акция День без разводов в День влюблённых в Липецке стала уже традиционной. В этом году она проводится уже в шестой раз.