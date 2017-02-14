Детские сады в Липецкой области посещали две трети дошколят

66,9% дошкольников Липецкой области в 2015-2016 учебном году посещали детские сады — это чуть выше, чем в среднем по стране (66,2%). Среди регионов России липчане по данному показателю заняли 55 место, сообщает Росстат в исследовании социально-экономических показателей России в 2016 году.

Самыми охваченными дошкольным образованием оказались маленькие жители Чукотского автономного округа (91,9%) и республики Коми (85,9%). Меньше всех проводили время в детском саду дошкольники Ингушетии (17,4%), Дагестана (29,4%) и Чечни (33,4%).

В среднем в Липецкой области на 1000 дошкольников приходилось 611 мест в детских садах — за год их число увеличилось на 6.

Средняя наполняемость классов в общеобразовательных организациях (без учета вечерних школ) в 2015-2015 году составила 19 человек — как и в целом по стране. Так, в начальном звене на класс приходилось по 19 человек, в среднем звене (5-9 класс) — также по 19, в старшем — по 16. Самыми наполненными были классы в Санкт-Петербурге (26 учащихся), Москве и Севастополе (по 25 человек). Самыми свободными оказались классы в Курской и Орловской областях, где на один класс во всех звеньях пришлось в среднем по 13 человек, а также в Ненецком автономном округе (14 человек).

Росстат также подсчитал, сколько школьников занимаются во II и III смены. В Липецкой области таковых в прошлом учебном году оказалось 12,3% - это ниже общероссийского показателя (13,4%). Здесь наш регион оказался на 45 месте. Полностью перевести детей на односменное обучение удалось в Санкт-Петербурге, в Москве вторая смена остается пока еще для 0,7% школьников, и 1,5% - в Тульской области. В то же время в Чечне и Ингушетии приходят на занятия после обеда 41,4% и 35,5% школьников соответственно.