Общество

52 минуты назад

Жительница Липецкой области обнаружила болт в блинчиках

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#Роспотребнадзор #
Жительница Липецкой области обнаружила болт в блинчиках

Девушка купила блинчики с печенкой у сетевого производителя.

Жительница Задонска приобрела в павильоне «Ермолино», в задонском ТЦ "Сити Молл" два килограмма блинчиков «Мамины».

- Дома я их поджарила, и, надкусив один из блинчиков, обнаружила в фарше болт. Если бы он попал на зуб, то могла его сломать. Но, мне повезло. А если бы этот болт попался в блинчике ребенку? Он мог попасть и на зуб, и в дыхательные пути. Это ужасно.

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С продавцом разбираться пошел муж Елены. Но, продавец предложила вернуть деньги за кило блинчиков и забрать болт. Но семейство на сделку не пошло.

- Муж, затем, пошел в задонский Роспотребнадзор, - рассказывает Елена. – Но там сказали, что если бы это был местный производитель, то с ним стали бы разбираться, но производство расположено в Калужской области, а посему… В общем, в Роспотребнадзоре Задонска просто приняли к сведению наш рассказ и все.

Теперь семейство намерено обратиться в региональный Роспотребнадзор.
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#Роспотребнадзор #

Комментарии (3)

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Безобразие

3 минуты назад
Жижа в колбасе, сыр с плесенью, в хлебе какая то хрень. Что то уж зачистили в последнее время жаловаться.
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махно

11 минут назад
а следущий раз обнаружит буй в опе
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Зачем столько блинов покупать?

23 минуты назад
Это у них акция была: купи килограмм блинчиков - получи болт бесплатно. Надо было спросить, почему второго болта не оказалось. Купили то 2 кг.
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