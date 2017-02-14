Жительница Липецкой области обнаружила болт в блинчиках

Девушка купила блинчики с печенкой у сетевого производителя.

Жительница Задонска приобрела в павильоне «Ермолино», в задонском ТЦ "Сити Молл" два килограмма блинчиков «Мамины».- Дома я их поджарила, и, надкусив один из блинчиков, обнаружила в фарше болт. Если бы он попал на зуб, то могла его сломать. Но, мне повезло. А если бы этот болт попался в блинчике ребенку? Он мог попасть и на зуб, и в дыхательные пути. Это ужасно.С продавцом разбираться пошел муж Елены. Но, продавец предложила вернуть деньги за кило блинчиков и забрать болт. Но семейство на сделку не пошло.- Муж, затем, пошел в задонский Роспотребнадзор, - рассказывает Елена. – Но там сказали, что если бы это был местный производитель, то с ним стали бы разбираться, но производство расположено в Калужской области, а посему… В общем, в Роспотребнадзоре Задонска просто приняли к сведению наш рассказ и все.Теперь семейство намерено обратиться в региональный Роспотребнадзор.