Общество

41 минуту назад

На спасение липчан выделили 76 млн рублей

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#Тендер #закупка #безопасность
На спасение липчан выделили 76 млн рублей

Столько стоит развитие системы 112.

Региональное казенное учреждение «Центр обработки вызовов системы «112» Липецкой области» объявило тендер на услуги по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру. Ряд услуг и технику оценили 76 млн рублей.

В рамках тендера ведомство запросило свыше пяти десятков комплектов оборудования и программного обеспечения, множество периферийной техники для них, а также запасные части и 65 ковриков для компьютерных мышек. В числе прочего указана поставка 26 комплектов СПО «КоордКом» и аппаратно-программная система обнаружения и предотвращения вторжений. Программный комплекс "КоордКом" представляет собой универсальное специальное программное обеспечение для системы-112, АПК "Безопасный город" и других систем, связанных с экстренным реагированием. Комплекс позволяет сразу нескольким операторам включатся в беседу с обратившимся и незамедлительно отправлять силы экстренного реагирования на место происшествия. Оборудование позволяет увеличить производительность специалистов 3-4 раза: более десяти служб получают исчерпывающую информацию о происшествии в течение 35 секунд.

При успешном завершении электронных торгов поставщик по госзаказу будет определен уже в марте. Услуги и товары оплатит бюджет Липецкой области. Заметим, что по данным Липецкстата в регионе на 1 января постоянно проживают 1 млн 156 тысяч человек. Таким образом, на развитие системы спасения каждого липчанина выпало по 65 целковых.
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#Тендер #закупка #безопасность

Комментарии (2)

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Зелебоба

19 минут назад
Ыыыыыыыыыыыыы) 65 ковриков для мышей))) Они давно уже оптические и коврики им не нужны)))
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сёрфер

39 минут назад
А привели бы статистику спасённых через «Центр обработки вызовов системы «112» , мне просто реально, да и наверное не только мне, интересно) куда столько баблища вваливают)
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