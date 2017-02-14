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49 минут назад
Для жалоб на дорожные ямы создадут мобильное приложение
Первый этап реализации проекта "Карта убитых дорог" намечен на март
Общероссийский народный фронт (ОНФ) в рамках нового проекта "Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог" запустит мобильное приложение, с помощью которого можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты. Полученные таким образом сведения ОНФ будет перенаправлять в дорожные ведомства регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОНФ.
Как заявил эксперт проекта Дмитрий Цопов, сейчас приложение находится в активной стадии разработки.В перспективе оно позволит «заявлять о таких проблемах, как провалившийся люк или решетка ливнестока, яма на дороге, стершаяся разметка», а также сообщать о скрытых за листвой деревьев дорожных знаках или неработающих светофорах, - отметил Цопов.
Как подчеркнул координатор программы, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, «проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики».
Первые итоги проекта "Дорожная инспекция ОНФ" будут представлены в конце 2017-го года. В рамках итогов, ОНФ продемонстрирует рейтинги регионов по уровню качества дорог, составленные при помощи опросов большого количества граждан Российской Федерации.
Как заявил эксперт проекта Дмитрий Цопов, сейчас приложение находится в активной стадии разработки.В перспективе оно позволит «заявлять о таких проблемах, как провалившийся люк или решетка ливнестока, яма на дороге, стершаяся разметка», а также сообщать о скрытых за листвой деревьев дорожных знаках или неработающих светофорах, - отметил Цопов.
Как подчеркнул координатор программы, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, «проект создан для того, чтобы объединить граждан и власть в решении вопроса дорожной политики».
Первые итоги проекта "Дорожная инспекция ОНФ" будут представлены в конце 2017-го года. В рамках итогов, ОНФ продемонстрирует рейтинги регионов по уровню качества дорог, составленные при помощи опросов большого количества граждан Российской Федерации.