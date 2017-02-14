В университетском храме Липецка состоялось богослужение на греческом языке

В домовом храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла Липецкого государственного педагогического университета имени П. П. Семенова-Тян-Шанского состоялась Божественная литургия, которую совершил настоятель храма, преподаватель кафедры философии, культурологии и теологии протоиерей Олег Безруких.

Литургия, за которой значительная часть молитвословий и песнопений произносилась на древнегреческом языке, была посвящена Собору вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

Обычай в день чествования Собора трех святителей совершать богослужения на их родном языке возник во многих духовных школах еще в дореволюционной России, в домовом храме ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тянь-Шанского Литургия на греческом языке совершалась уже в четвертый раз.

За богослужением на клиросе пел Роман Трофимов – ученик школы византийского пения «Псалтика» (Москва), которая является филиалом греческой школы «Схолион Псалтикис», выпускник факультета экономики и информатики ЛГПУ и Алексей Бондаренко, певчий прихода храма иконы Божией Матери «Благодатное Небо», сообщили в Первом липецком благочинии.

Фото: blagochinie48.ru







