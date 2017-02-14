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Подопечным двух елецких интернатов показали Москву

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#интернат #экскурсия #
Подопечным двух елецких интернатов показали Москву

Путешествие в Москву совершили четырнадцать подопечных Александровского и Елецкого психоневрологических интернатов. Экскурсия состояла из двух этапов: обзорная поездка по городу и посещение музея-сокровищницы «Оружейная палата» в Кремле.

Проживающие в интернатах познакомились с историей столицы нашей страны, узнали интересные легенды о зданиях и улицах Москвы. Путешественники побывали на Воробьевых горах, откуда открывается вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, одного из старейших учебных заведений страны, и на бизнес-центр «Сити-град», где сосредоточена деловая жизнь столицы. Также они посетили Мосфильмовскую улицу.

Продолжилась экскурсия посещением «Оружейной палаты». Особый интерес у получателей социальных услуг вызвала богатая экспозиция оружия и воинского обмундирования разных эпох.

Завершающим этапом путешествия стало посещение Патриаршего моста близ Храма Христа Спасителя с великолепным панорамным видом на «сердце» столицы – Кремль.

Получателей социальных услуг сопровождали в путешествии сотрудники интернатов. Поездка состоялась в рамках программы социокультурной реабилитации, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.

Фото: http://szn.lipetsk.ru
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#интернат #экскурсия #

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