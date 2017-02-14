сегодня, 12:55
Подопечным двух елецких интернатов показали Москву
Путешествие в Москву совершили четырнадцать подопечных Александровского и Елецкого психоневрологических интернатов. Экскурсия состояла из двух этапов: обзорная поездка по городу и посещение музея-сокровищницы «Оружейная палата» в Кремле.
Продолжилась экскурсия посещением «Оружейной палаты». Особый интерес у получателей социальных услуг вызвала богатая экспозиция оружия и воинского обмундирования разных эпох.
Завершающим этапом путешествия стало посещение Патриаршего моста близ Храма Христа Спасителя с великолепным панорамным видом на «сердце» столицы – Кремль.
Получателей социальных услуг сопровождали в путешествии сотрудники интернатов. Поездка состоялась в рамках программы социокультурной реабилитации, сообщает управление социальной защиты населения Липецкой области.
Фото: http://szn.lipetsk.ru