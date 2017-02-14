Более 30 человек погибли в ДТП с автобусом на Тайване

Еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии

В ДТП с туристическим автобусом на Тайване погиб 32 человека, еще 12 отправлены в больницу в тяжелом состоянии, - сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).



ДТП произошло неподалеку от города Тайбэй. В салоне автобуса было 44 человека — в основном пожилые люди, которые ездили на одну из местных ферм полюбоваться цветущими вишневыми деревьями. Автобус на большой скорости врезался в ограждение при съезде со скоростного шоссе в районе Наньган города Тайбэя. Полиция подтвердила, что 32 человека погибли, включая двоих, которые скончались уже в больнице.



Спасатели быстро прибыли на место происшествия, однако сразу обнаружили множество людей без признаков жизни. Они продолжают помогать выжившим. На месте находится множество автомобилей экстренных служб.



Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила соболезнования в связи с гибелью людей и отдала распоряжение приложить все усилия для спасения пострадавших.