Общество

1 минуту назад

Афганцам окраины Липецка устроят встречу

#Концерт #встреча #Афганистан
Афганцам окраины Липецка устроят встречу

Мероприятие посвящают выводу войск.

16 февраля в библиотечно-информационном центре «Матырский» состоится тематическое мероприятие «Афганец, путь твой был тяжелый…», посвященное выводу советских войск из Афганистана. Встреча подготовлена силами специалистов книгохранилища и ДК «Матыра».

На мероприятие приглашены ветераны боевых действий в Афганистане, которые проживают в жилом районе Матырский и близлежащих населенных пунктах, учащиеся школы №54 и школы искусств №11 города Липецка, воспитанники патриотических клубов, а также родные и друзья воинов-интернационалистов.

Начало мероприятия запланировано на 13 часов. Вход свободный.
#Концерт #встреча #Афганистан

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