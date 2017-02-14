Афганцам окраины Липецка устроят встречу

Мероприятие посвящают выводу войск.

16 февраля в библиотечно-информационном центре «Матырский» состоится тематическое мероприятие «Афганец, путь твой был тяжелый…», посвященное выводу советских войск из Афганистана. Встреча подготовлена силами специалистов книгохранилища и ДК «Матыра».



На мероприятие приглашены ветераны боевых действий в Афганистане, которые проживают в жилом районе Матырский и близлежащих населенных пунктах, учащиеся школы №54 и школы искусств №11 города Липецка, воспитанники патриотических клубов, а также родные и друзья воинов-интернационалистов.



Начало мероприятия запланировано на 13 часов. Вход свободный.