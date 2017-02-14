Липецкие дзюдоистки взяли медали ЦФО в легком и тяжелом весе

Теперь обе представят наш регион в финале первенства России.

Две медали завоевали воспитанницы областной комплексной ДЮСШОР в первенстве ЦФО по дзюдо среди юниоров и юниорок (до 23-х лет).

Анжела Алексанян выиграла три схватки в весе до 48 кг и поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета.

Титулованная Ирина Харитонова на этот раз не добралась до «золота», но в весе до 78 кг удостоилась «бронзы».

Впрочем, главную цель выполнили обе наши спортсменки: завоевали путевки в финальный турнир первенства России, которое пройдет в Кемерове с 26 по 30 марта.

Тренирует обеих девушек Вячеслав Лупоносов.