Организатора подпольных казино оштрафовали на 600 000 hye,ktq

Кроме того, суд принял решение об уничтожении более 130 единиц игрового оборудования.

В 2015-2016 годах группа липчан организовала азартные игры с использованием сети Интернет в Липецке.

По данному факту СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура.

В настоящее время организатор незаконных азартных игр признав виновным в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Учитывая активное сотрудничество подсудимого с органами следствия, мнение государственного обвинителя, суд приговорил его к штрафу в доход государства в размере 600 000 руб.

Кроме того, суд принял решение об уничтожении более 130 единиц игрового оборудования, приобщенного в качестве доказательства к материалам уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.