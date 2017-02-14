Происшествия

3 минуты назад

Организатора подпольных казино оштрафовали на 600 000 hye,ktq

#игорный бизнес
Организатора подпольных казино оштрафовали на 600 000 hye,ktq

Кроме того, суд принял решение об уничтожении более 130 единиц игрового оборудования.

В 2015-2016 годах группа липчан организовала азартные игры с использованием сети Интернет в Липецке.

По данному факту СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело, надзор за соблюдением законности  в ходе расследования которого осуществляла прокуратура.

В настоящее время организатор  незаконных азартных игр признав виновным в совершении преступления  по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ.

Учитывая активное сотрудничество  подсудимого с органами следствия, мнение государственного обвинителя, суд приговорил его к штрафу в доход государства в размере 600 000 руб.

Кроме того, суд принял решение об уничтожении более 130 единиц игрового оборудования, приобщенного в качестве доказательства к материалам уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

#игорный бизнес

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