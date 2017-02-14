Минстрой ожидает рекордное снижение ипотечной ставки

Этот показатель может закрепиться на уровне ниже 10%.

Ипотечная ставка уже в 2017 году может снизиться до рекордного за всю историю уровня и составить 9,7–9,8%, несмотря на окончание правительственной программы по субсидированию ипотеки, прогнозирует заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.



Замминистра отметил, что не видит причин для роста рыночной ставки без господдержки в Минстрое. По словам Стасишина, в условиях продолжающегося снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу года ожидается и снижение ставки по ипотечным кредитам.

— Возможно, ставка достигнет однозначного числа, — заявил Никита Стасишин газете «Известия».

Ипотека в России начиналась с 40% годовых, достигнув к середине «нулевых» показателя в 14%, но никогда не снижалась в среднем по рынку до однозначного числа. При развитии отрасли к 2007 году она составляла 12%, затем, в кризис 2008 года снова продемонстрировала рост.

Эксперты отрасли согласны с мнением замминистра о грядущем снижении ставки. Так, Сбербанк отмечает, что пока не могут давать оценок, так как это окажет влияние на рынок, однако уже в данный момент фиксируется снижение относительно уровня при господдержке.

В ВТБ отмечают, что не ждут серьезных корректировок ценовых параметров в обозримой перспективе.

— Если говорить о базовых ставках по ипотеке в этом году, то возможно незначительное изменение в сторону снижения в течение года, — отметил вместе с тем руководитель дирекции ипотечных продаж банка ВТБ Георгий Тер-Аристокесянц.