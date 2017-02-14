Общество

43 минуты назад

Липчанам прочитают лекцию в честь 100-летия революции

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#Лекция #библиотека #революция
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Липчанам прочитают лекцию в честь 100-летия революции

Гостей ждут 17 февраля.

Как сообщили GOROD48 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке, 17 февраля в книгохранилище состоится лекция, приуроченная к 100-летию февральской революции. Мероприятие проводит общество «Знание».

Лектором по теме "100 лет Великой российской революции: осмысление во имя примирения" выступит доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
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#Лекция #библиотека #революция
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Комментарии (3)

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гость

26 минут назад
Важный праздник настает - уж 100 лет страна гниет.
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Новость!

31 минуту назад
Л̩̺̭͇͓̲ͅи͔͙̻͈п̬̰̥̝̺͕е̙͚͙̭̤͚ц̰к̬ий͎̦̲͔̠̻ ̦̰̥г̗͈̞у̻̝̜̘̖б̳е̲р̫̣̯̺̻͎нат̠̪̮ͅо̣р͚̭͎̪̙ͅ ̗̠̝̞͕͉͎п͓̥̞̦о͍̲͇̭̖͚к̟͙а ̱̖н̪̠̠̙е ̱п͓͕̩̻͇̬л̞а̯нͅир͎̣̜̯͙̞̮у̙͓̠͉͍е͓̤͖̠̤̰т̭̱͕͕͚ ̜͉̰̖б̗̦͕͎̲о͙̥̗л̖̣ь̺̖ш̘о͉̦͖͇й̟̦̦̝͚ ̫пр̦̥̳е̺͍̦̪̱̘с̻с̬͇-ͅк͙̥̖о̲͚̙̣̞̦͎н̥̦͎̜͙ͅф̤е̪̳̻р̲͈̩̯̗е̲̪̦̖нци͉͓̳̟͚̻и͚̙̠͚ ͕͔͕̭̤̼̠
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алтух

35 минут назад
этот профессор не витя кузовлев ,с зарплатой -360 тысяч, мечтающий, чтоб все признали его правоту.
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