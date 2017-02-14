Липчанам прочитают лекцию в честь 100-летия революции

Гостей ждут 17 февраля.

Как сообщили GOROD48 в Липецкой областной универсальной научной библиотеке, 17 февраля в книгохранилище состоится лекция, приуроченная к 100-летию февральской революции. Мероприятие проводит общество «Знание».



Лектором по теме "100 лет Великой российской революции: осмысление во имя примирения" выступит доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,