Общество

42 минуты назад

В Липецкой области пройдёт акция «ГТО – стиль современной жизни»

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#ГТО #акция #молодёжь
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В Липецкой области пройдёт акция «ГТО – стиль современной жизни»

Цель акции - привлечение молодёжи к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как сообщает управление молодёжной политики Липецкой области, с 21 февраля по 5 марта в образовательных организациях, а также в учреждениях и предприятиях городских округов и муниципальных районов Липецкой области пройдёт акция «ГТО – стиль современной жизни». Старт акции состоится 21 февраля в 15:00 часов в конференц-зале управления молодёжной политики Липецкой области. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории региона. Акция направлена на формирование у молодёжи потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни. Цель акции - привлечение молодёжи к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В Липецке акция представляет собой серию выездных презентаций ВФСК «ГТО», в рамках которых состоятся встречи с представителями регионального оператора ВФСК «ГТО» Липецкой области; мастер-классы по здоровому питанию; интерактивные площадки по определению показателей жизненно важных функций участников (уровень углекислого газа в легких, индекс массы тела, уровень сахара в крови, артериальное давление и т.д.). Заявки на участие в открытии акции принимаются через Автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru), а также на e-mail: inmol48@bk.ru до 16 февраля. Руководители образовательных организаций, учреждений и предприятий г. Липецка, желающие провести один из этапов акции на базе своей организации, должны подать заявку по тел: (4742) 23-01-48 не позднее чем за 5 суток до предполагаемого дня проведения.
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#ГТО #акция #молодёжь
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Комментарии (1)

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гостья

39 минут назад
а после 30ти уже не стоит спортом заниматься?)
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