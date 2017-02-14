Общество

54 минуты назад

С номера зарегистрированного в Липецкой области обманули тамбовчанина

2 275
#мошенничество #
С номера зарегистрированного в Липецкой области обманули тамбовчанина

У жителя Тамбова "купили" гараж. заодно опустошив его банковский счет.

30 тысяч рублей лишился 57-летний житель областного центра, который подал объявление о продаже своего гаража. На днях ему позвонил неизвестный покупатель, который сразу же пожелал внести задаток.

Мошенник ввел тамбовчанина в заблуждение, узнал код доступа к онлайн-услугам и, вместо того, чтобы перечислить задаток, похитил все деньги продавца, находившиеся на его карте. Полицейские, к которым обратился за помощью потерпевший, выяснили, что преступник звонил с телефона, зарегистрированного на территории Липецкой области, сообщили в УМВД России по Тамбовской области.
2 275
#мошенничество #

Комментарии (2)

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шабаш

14 минут назад
Ищите мясо это поважнее чем лох с карточкой.
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.ВЕРНУЛИ ПРЕЖНИЙ ФОРМАТ

50 минут назад
ВЕРНУЛИ ПРЕЖНИЙ ФОРМАТ.УРА!!!!!!!!!!!!!!!!
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