С номера зарегистрированного в Липецкой области обманули тамбовчанина

У жителя Тамбова "купили" гараж. заодно опустошив его банковский счет.

30 тысяч рублей лишился 57-летний житель областного центра, который подал объявление о продаже своего гаража. На днях ему позвонил неизвестный покупатель, который сразу же пожелал внести задаток.



Мошенник ввел тамбовчанина в заблуждение, узнал код доступа к онлайн-услугам и, вместо того, чтобы перечислить задаток, похитил все деньги продавца, находившиеся на его карте. Полицейские, к которым обратился за помощью потерпевший, выяснили, что преступник звонил с телефона, зарегистрированного на территории Липецкой области, сообщили в УМВД России по Тамбовской области.