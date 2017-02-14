Происшествия
сегодня, 11:22
Участник конфликта на школьной вечеринке оказался пьян
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На 16-летнего подростка составлено два протокола.
В полиции прокомментировали инцидент, который произошёл 12 февраля на школьной вечеринке в новом Центре культуры в Грязях.
Как рассказала начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, массовой драки там не было, но небольшой конфликт между подростками имел место. Кроме того, один из подростков оказался пьян и курил прямо в зале.
16-летний парень закурил в танцевальном зале Центра культуры во время так называемой «Скул пати» («School party»). Сначала ему сделали замечание сверстники, которые были недовольны поведением мальчика, а потом на подростка обратили внимание дежурившие в помещении Центра культуры сотрудники полиции, которые вывели парня из зала. Нарушитель порядка к тому же оказался в состоянии алкогольного опьянения.
16-летний подросток был доставлен в полицию для составления протоколов и передачи законным представителям (родителям). Протоколов составлено сразу два — за курение и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
16 лет — это уже возраст административной ответственности. Но вот штрафы — если такое решение примет административная комиссия по делам несовершеннолетних, всё-таки придётся заплатить родителям.
фото vk.com
Как рассказала начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, массовой драки там не было, но небольшой конфликт между подростками имел место. Кроме того, один из подростков оказался пьян и курил прямо в зале.
16-летний парень закурил в танцевальном зале Центра культуры во время так называемой «Скул пати» («School party»). Сначала ему сделали замечание сверстники, которые были недовольны поведением мальчика, а потом на подростка обратили внимание дежурившие в помещении Центра культуры сотрудники полиции, которые вывели парня из зала. Нарушитель порядка к тому же оказался в состоянии алкогольного опьянения.
16-летний подросток был доставлен в полицию для составления протоколов и передачи законным представителям (родителям). Протоколов составлено сразу два — за курение и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
16 лет — это уже возраст административной ответственности. Но вот штрафы — если такое решение примет административная комиссия по делам несовершеннолетних, всё-таки придётся заплатить родителям.
фото vk.com
3 1145
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