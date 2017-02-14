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Участник конфликта на школьной вечеринке оказался пьян

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#ЦентрКультуры #драка #школа
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Участник конфликта на школьной вечеринке оказался пьян

На 16-летнего подростка составлено два протокола.

В полиции прокомментировали инцидент, который произошёл 12 февраля на школьной вечеринке в новом Центре культуры в Грязях.

Как рассказала начальник Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Наталья Маслакова, массовой драки там не было, но небольшой конфликт между подростками имел место. Кроме того, один из подростков оказался пьян и курил прямо в зале.

16-летний парень закурил в танцевальном зале Центра культуры во время так называемой «Скул пати» («School party»). Сначала ему сделали замечание сверстники, которые были недовольны поведением мальчика, а потом на подростка обратили внимание дежурившие в помещении Центра культуры сотрудники полиции, которые вывели парня из зала. Нарушитель порядка к тому же оказался в состоянии алкогольного опьянения.

16-летний подросток был доставлен в полицию для составления протоколов и передачи законным представителям (родителям). Протоколов составлено сразу два — за курение и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

16 лет — это уже возраст административной ответственности. Но вот штрафы — если такое решение примет административная комиссия по делам несовершеннолетних, всё-таки придётся заплатить родителям.

фото vk.com 
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#ЦентрКультуры #драка #школа
3

Комментарии (3)

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14 минут назад
Надеюсь,мамка с папкой выпорют!!!
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гостья

37 минут назад
в чем новость то? это сейчас уже норма, а не новость...
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Гость

55 минут назад
Ну что за новости, собрались в Грязях малолетки на дискотеку, вот это событие!!!!! Один еще и выпил, о Боже, как я жила раньше без этой информации! Ну перестаньте вы писать весь бред, лишь бы было.
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