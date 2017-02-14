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Липчане устроили драку на встрече выпускников

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#Драка #школа #больница #побои
Липчане устроили драку на встрече выпускников

Пострадавший до сих пор в больнице.

Вечер встречи выпускников в Липецке не для все завершился приятными воспоминаниями. Исключение из правил теплых дружеских встреч стало застолье в кафе в 24 микрорайоне. Там встреча выпускников завершилась дракой и больницей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, в отделении полиции №7 Липецка с заявлением обратился 37-летний мужчина. Он указал, что около 23 часов 4 февраля в кафе у него произошла ссора с молодым человеком — гостем его одноклассников. В итоге автор заявления оказался в больнице.

Виновник праздника и сейчас находится под присмотром врачей. У него зафиксировано множество телесных повреждений. Вопрос о квалификации статьи по данному происшествию будет решен после выписки и получения сведений от медиков.
3 1594
#Драка #школа #больница #побои

Комментарии (3)

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skrip

50 минут назад
Поди это были родители тех подростков которые в Грязях подрались
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алтух

7 минут назад
я из общества даунов и чем нас больше, тем легче управлять этим стадом-145 процентов, тем более я их вожак
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алтух

сегодня, 11:26
общество даунов и чем их больше, тем легче управлять этим стадом-145 процентов
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