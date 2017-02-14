Улицы города расчищают 95 единиц спецтехники

Первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам.

На борьбу со снегопадом, который начался ночью, вышло 95 единиц спецтехники. Как сообщили в МБУ «Управление благоустройства Липецка», первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, центральным магистралям и местам остановки общественного транспорта. В настоящий момент проезжие части посыпаны пескосоляной смесью. Начался вывоз снега. Городские службы работают на площадях Героев, Революции, Театральной, Заводской; на улицах Ушинского, Парковая, Терешковой, в районах музыкального училища и автовокзала. По данным профильного управления, с начала года с улиц областного центра вывезено порядка 241 тысячи кубометров снега.

Как сообщают в управлении по делам ГО и ЧС, сегодня 14 февраля ожидается сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, при порывах до 15-17 м/с. Метель, на дорогах снежные заносы. Видимость в пределах от 500 до 1 тысячи метров.

Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.