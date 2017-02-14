Общество

сегодня, 11:15

Улицы города расчищают 95 единиц спецтехники

4 453
#снегопад #благоустройство
Улицы города расчищают 95 единиц спецтехники

Первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам.

На борьбу со снегопадом, который начался ночью, вышло 95 единиц спецтехники. Как сообщили в МБУ «Управление благоустройства Липецка», первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, центральным магистралям и местам остановки общественного транспорта. В настоящий момент проезжие части посыпаны пескосоляной смесью. Начался вывоз снега. Городские службы работают на площадях Героев, Революции, Театральной, Заводской; на улицах Ушинского, Парковая, Терешковой, в районах музыкального училища и автовокзала. По данным профильного управления, с начала года с улиц областного центра вывезено порядка 241 тысячи кубометров снега.

Как сообщают в управлении по делам ГО и ЧС, сегодня 14 февраля ожидается сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный, при порывах до 15-17 м/с. Метель, на дорогах снежные заносы. Видимость в пределах от 500 до 1 тысячи метров.

Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия.

4 453
#снегопад #благоустройство

Комментарии (4)

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бьёрндален

18 минут назад
Я, не найнен нам двьоры катайся льиыжи катайсьья санками
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ГАЛА

20 минут назад
Какая безграмотность! Как можно бороться со снегопадом?! Можно только с его последствиями!
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Я

сегодня, 11:30
Дворы когда расчищать начнут?
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саша

сегодня, 11:20
95 единиц, это капля в море, зачем нужны нелегитимные чинуши, которые это не понимают и закупают легковые машины, что б ездить на обед, так как поехать им больше не куда, все угроблено-бездари.
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