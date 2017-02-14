22-летнего парня убили за просьбу сделать музыку потише

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, вечером 10 ноября 2016 года обвиняемый, находился в гостях у знакомого и распивал с ним спиртные напитки, при этом в их доме громко звучала музыка, что мешало соседям. С просьбой убавить звук к компании мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, обратился 22-летний молодой человек. В результате завязалась словесная перепалка, прекратить которую решился обвиняемый. Для этого он взял кухонный нож и вышел на улицу, где нанес им удар оппоненту в область живота, повредив внутренние органы. Испугавшись ответственности, он спрятал орудие убийства в кучу щебня и с места преступления скрылся. Раненного потерпевшего обнаружили на дороге его друзья и доставили в районную больницу, где, несмотря на оказание медицинской помощи, молодой человек скончался. Обвиняемый был задержан и на время предварительного следствия заключен под стражу.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления обвиняемый признал, подробно рассказав об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база и в настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.