Чтобы не платить алименты житель области распродал имущество

Приговором мирового суда Ельца ранее не судимый 56-летний ельчанин, признан виновным в незаконном отчуждении имущества, подвергнутого описи и аресту.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, материалами уголовного дела установлено, что 7 ноября 2016 года судебный пристав-исполнитель для обеспечения взыскания задолженности по алиментам наложил арест на принадлежащий подсудимому телевизор, который был передан хозяину на ответственное хранение.

Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за отчуждение арестованного имущества, должник продал телевизор неизвестному лицу, обратив денежные средства в свою пользу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст 312 УК РФ (отчуждение имущества, подвергнутого описи и аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено), надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура.

В ходе расследования уголовного дела и в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в порядке особого судопроизводства, предусматривающего назначение более мягкого наказания.

Учитывая данные о личности подсудимого, мнение государственного обвинителя, суд приговорил его к 200 часам обязательных работ.

Разъясняем, что что растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, наказываются штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.