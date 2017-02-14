В Липецкой области обсудили осложнение ситуации по гриппу птиц

Принято решение о необходимости усилить мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия территории области.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Липецкой области, состоялось заседание областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, основной темой которого было: «Осложнение ситуации в Российской Федерации по африканской чуме свиней, нодулярному дерматиту крупного рогатого скота, гриппу птиц и усилении мер по обеспечению эпизоотического благополучия территории Липецкой области». Так, в конце 2016 года и начале 2017 года на территории России отмечается ухудшение эпизоотической ситуации по заразным, в том числе особо опасным: заболеваниям животных и птиц (грипп птиц, нодулярный дерматит крупного рогатого скота, африканская чума свиней, туберкулёз, бруцеллёз крупного и мелкого рогатого скота, сибирская язва, ящур, чума мелких жвачных животных и др.). Вспышки этих заболеваний наносят огромный экономический ущерб, а также могут представлять опасность для здоровья и жизни человека. В истекшем году в России зарегистрировано 290 неблагополучных по африканской чуме свиней пунктов (75 среди диких и 215 среди домашних свиней) в 26 регионах страны. В настоящее время в России в режиме карантина по АЧС среди домашних свиней находится 17 очагов АЧС и 8 инфицированных объектов. В режиме карантина по АЧС в дикой фауне (среди популяции кабанов) находится 11 инфицированных объектов и 3 очага. Также в 2016 году в России регистрировался нодулярный дерматит крупного рогатого скота - всего 313 вспышек, в том числе в областях, граничащих с нашим регионом - Воронежской, Рязанской и Тамбовской. За истекший год в России было зарегистрировано 3 вспышки ящура, 18 вспышек оспы овец и коз, 7 неблагополучных пунктов по туберкулезу, 8 н.п. по сибирской язве. Только с начала 2017 года в России было выявлено: 6 новых очагов африканской чумы свиней, 4 очага гриппа птиц, 5 неблагополучных пунктов по бруцеллезу, 2 неблагополучных пункта по туберкулезу. В связи с принятием «Решения об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров», вступившим в силу с 1 февраля 2017 года, в соответствии с приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 г. No 635 «Об утверждении Ветеринарных правил проведения регионализации территории Российской Федерации», а также в связи с увеличением объемов перемещения и реализации продукции животноводства, принято решение о необходимости усилить мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия территории области, контроль за производством, перемещением и реализацией продукции животноводства и живых животных.