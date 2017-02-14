Для устранения последствий снегопада на трассах Липецкой области работает более 50 дорожных машин

14 февраля на территории Липецкой области сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный с порывами до 15-17 м/с, сильный снег с видимостью 500-1000 м, метель, на дорогах снежные заносы.

Дорожные службы принимают меры по обеспечению безопасного проезда на трассах региона. К работе привлечена 51 единица техники, покрытие обрабатывается противогололедными материалами. Помощь водителям дорожники готовы оказать круглосуточно. Выйти на связь с оперативным дежурным ФКУ «Черноземуправтодор» можно по номерам телефонов: 8(473) 280-16-10; 8(980)343-59-40, или при помощи коротковолновой рации (позывной – «Дорожник», на 15 канале, частота 27 МГц).

Кроме того, как сообщают дорожники, на трассах Липецкой области действуют пункты обогрева:

– федеральная трасса Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов при переезде на трассу М-4 «Дон» 384-й км;

– А-133 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Липецку вблизи Хлевного при переезде на автодорогу по направлению к Тербунам 2-й км.

В свою очередь, автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и не терять бдительность, по возможности воздержаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.

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