Общество

23 минуты назад

На Бульваре Влюбленных прошел парад саней

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#парад #сани #санки #
На Бульваре Влюбленных прошел парад саней

В Данкове прошел фестиваль «Волшебные сани - 2017»

На Бульваре Влюбленных в Данкове состоялся парад саней «Волшебные сани - 2017».

Парад санок, организованный отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации района совместно с МАУК «МСКО» и МБУ ДО Центр детского творчества, дал возможность родителям и их детям реализовать свой творческий потенциал, художественное мастерство и получить массу положительных эмоций от праздника, сообщили в администрации Данковского района.

Для участия в Параде санок, необходимо было оригинально и ярко оформить санки и презентовать свою идею. Проявив фантазию, родители с детишками создавали необычное оформление для санок. На параде можно было увидеть космический корабль из «Звездных войн», карету Снежной королевы, сказочную печь, машину ДПС и многое другое. К презентации участники также подходили творчески, подготовив тематические костюмы и стихотворения.

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Всего в параде санок приняли участие 27 семей. И пока жюри подводили итоги, в это время дети могли поучаствовать в конкурсе рисунков на снегу, поиграть в «брумбол», «Снежный тир», «Разбуди медведя» и поучаствовать в веселых эстафетах и мини - биатлоне.

Каждый участник конкурса был необычным и запоминающимся, поэтому без подарков не остался никто. Все получили грамоты и подарки. Первое место заняла - «Чудо печка» семьи Кузьминых, второе место - космические сани «Спэйс слэй» семьи Колобовниковых и третье место – «Карета снежной королевы» семьи Аносовых.
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#парад #сани #санки #

Комментарии (1)

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саша

12 минут назад
мы стали лучше одеваться и кушать больше овощей-пластмассовых-но по количеству придурков, мы впереди планеты всей-вот что значит фальсификация выборов
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