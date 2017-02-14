На Бульваре Влюбленных прошел парад саней

В Данкове прошел фестиваль «Волшебные сани - 2017»

На Бульваре Влюбленных в Данкове состоялся парад саней «Волшебные сани - 2017».Парад санок, организованный отделом культуры, спорта и молодежной политики администрации района совместно с МАУК «МСКО» и МБУ ДО Центр детского творчества, дал возможность родителям и их детям реализовать свой творческий потенциал, художественное мастерство и получить массу положительных эмоций от праздника, сообщили в администрации Данковского района.Для участия в Параде санок, необходимо было оригинально и ярко оформить санки и презентовать свою идею. Проявив фантазию, родители с детишками создавали необычное оформление для санок. На параде можно было увидеть космический корабль из «Звездных войн», карету Снежной королевы, сказочную печь, машину ДПС и многое другое. К презентации участники также подходили творчески, подготовив тематические костюмы и стихотворения.Всего в параде санок приняли участие 27 семей. И пока жюри подводили итоги, в это время дети могли поучаствовать в конкурсе рисунков на снегу, поиграть в «брумбол», «Снежный тир», «Разбуди медведя» и поучаствовать в веселых эстафетах и мини - биатлоне.Каждый участник конкурса был необычным и запоминающимся, поэтому без подарков не остался никто. Все получили грамоты и подарки. Первое место заняла - «Чудо печка» семьи Кузьминых, второе место - космические сани «Спэйс слэй» семьи Колобовниковых и третье место – «Карета снежной королевы» семьи Аносовых.