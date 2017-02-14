24-летняя липчанка присвоила белье и косметику на 34 000 рублей

Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился частный предприниматель с заявлением о том, что 13 февраля он передал 24-летней липчанке две сумки с парфюмерией и женским бельем на сумму 38 000 рублей для реализации.



Однако женщина товар, предназначенный для продажи, присвоила.



По факту присвоения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.