Происшествия

33 минуты назад

В Центре культуры на школьной вечеринке подрались подростки

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#Центр культуры #подростки #драка
В Центре культуры на школьной вечеринке подрались подростки

«Скул пати» завершилась в полиции.

В минувшие выходные «Скул пати» («School party») в Центре культуры в Грязях произошла массовая драка, которая сейчас активно обсуждается подростками в соцсетях.

Вечеринку для школьников в Центре культуры в Грязях 12 февраля провели всего во второй раз, и уже скандал. Как рассказала GOROD48 директор Центра культурного развития Грязинского района Людмила Кузнецова, в инциденте участвовали трое несовершеннолетних. Двое подростков во время дискотеки прямо в танцевальном зале на первом этаже Центра культуры закурили сигареты, третий участник конфликта сделал им замечание, после чего началась потасовка.

— Из танцевального зала подростков забрали сотрудники полиции, — отметила Людмила Кузнецова. — На «School party» у нас дежурили сотрудники полиции, представители отдела по делам несовершеннолетних. Инцидент длился недолго — может, минуту или чуть дольше. Помощь медиков ребятам не понадобилась — «Скорую помощь» мы не вызывали.

Добавим, что ранее нешуточный скандал разгорался вокруг липецких «School party». Год назад липецкие родители пожаловались на "школьные" вечеринки в клубах. Они посетовали, что сразу в двух липецких клубах на вечеринках для школьников происходят непристойности: подростки устраивают фотосессии на унитазе, выстригают волосы на сцене. Кроме того, организаторы предлагают детям во время конкурсов обливать и щупать друг друга, девочкам - закидывать лед в бюстгальтеры. 

По словам членов родительских комитетов, все непристойности, которые творятся на "детских" вечеринках, трудно перечислять. Родители крайне возмущены происходящим и требовали дать правовую оценку происходящего, провести соответствующие проверки, запретить подобные развлекательные мероприятия для подростков и назвать виновных в проведении предыдущих вечеринок.
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#Центр культуры #подростки #драка

Комментарии (6)

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Олег

9 минут назад
Ну что ещё осталось делать подросткам в Грязях...
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НЕ ПОСЛУХАЛИ МАТВИЕНКО

15 минут назад
Не послухали Матвиенко вот жизнь и не налаживается. Надо было город иначе назвать. Всегда с Грязей один только негатив.
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skrip

20 минут назад
шкраб А что родитель могит сказать своему разболтанному чаду.НЕ ПОТЕРЯЙ ЦЕЛ-КУ ДА В ПОДВОРОТНЕ НЕ КУРИ., НЕ актуально
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ласточка

22 минуты назад
шкраб, правильно, слишком много дозволенностей и интернетов у школоты
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саша

1 минуту назад
вот такие люды кузнецовы фальсифицировали выборы -147 процентов т. е вытаскивали сорняк на ружу, который молодежи не интересен и ничего не может дать полезного, а по этому такая агрессия, детей нельзя обмануть и купить, как избирательные комиссии.
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шкраб

27 минут назад
Пусть каждый родитель задаст себе вопрос: "а что лично я сделал(а), чтобы мое дите не попало на "детскую" вечеринку с элементами насилия, пошлости и разврата?"
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