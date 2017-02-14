Происшествия
33 минуты назад
В Центре культуры на школьной вечеринке подрались подростки
«Скул пати» завершилась в полиции.
В минувшие выходные «Скул пати» («School party») в Центре культуры в Грязях произошла массовая драка, которая сейчас активно обсуждается подростками в соцсетях.
Вечеринку для школьников в Центре культуры в Грязях 12 февраля провели всего во второй раз, и уже скандал. Как рассказала GOROD48 директор Центра культурного развития Грязинского района Людмила Кузнецова, в инциденте участвовали трое несовершеннолетних. Двое подростков во время дискотеки прямо в танцевальном зале на первом этаже Центра культуры закурили сигареты, третий участник конфликта сделал им замечание, после чего началась потасовка.
— Из танцевального зала подростков забрали сотрудники полиции, — отметила Людмила Кузнецова. — На «School party» у нас дежурили сотрудники полиции, представители отдела по делам несовершеннолетних. Инцидент длился недолго — может, минуту или чуть дольше. Помощь медиков ребятам не понадобилась — «Скорую помощь» мы не вызывали.
Добавим, что ранее нешуточный скандал разгорался вокруг липецких «School party». Год назад липецкие родители пожаловались на "школьные" вечеринки в клубах. Они посетовали, что сразу в двух липецких клубах на вечеринках для школьников происходят непристойности: подростки устраивают фотосессии на унитазе, выстригают волосы на сцене. Кроме того, организаторы предлагают детям во время конкурсов обливать и щупать друг друга, девочкам - закидывать лед в бюстгальтеры.
По словам членов родительских комитетов, все непристойности, которые творятся на "детских" вечеринках, трудно перечислять. Родители крайне возмущены происходящим и требовали дать правовую оценку происходящего, провести соответствующие проверки, запретить подобные развлекательные мероприятия для подростков и назвать виновных в проведении предыдущих вечеринок.
Вечеринку для школьников в Центре культуры в Грязях 12 февраля провели всего во второй раз, и уже скандал. Как рассказала GOROD48 директор Центра культурного развития Грязинского района Людмила Кузнецова, в инциденте участвовали трое несовершеннолетних. Двое подростков во время дискотеки прямо в танцевальном зале на первом этаже Центра культуры закурили сигареты, третий участник конфликта сделал им замечание, после чего началась потасовка.
— Из танцевального зала подростков забрали сотрудники полиции, — отметила Людмила Кузнецова. — На «School party» у нас дежурили сотрудники полиции, представители отдела по делам несовершеннолетних. Инцидент длился недолго — может, минуту или чуть дольше. Помощь медиков ребятам не понадобилась — «Скорую помощь» мы не вызывали.
Добавим, что ранее нешуточный скандал разгорался вокруг липецких «School party». Год назад липецкие родители пожаловались на "школьные" вечеринки в клубах. Они посетовали, что сразу в двух липецких клубах на вечеринках для школьников происходят непристойности: подростки устраивают фотосессии на унитазе, выстригают волосы на сцене. Кроме того, организаторы предлагают детям во время конкурсов обливать и щупать друг друга, девочкам - закидывать лед в бюстгальтеры.
По словам членов родительских комитетов, все непристойности, которые творятся на "детских" вечеринках, трудно перечислять. Родители крайне возмущены происходящим и требовали дать правовую оценку происходящего, провести соответствующие проверки, запретить подобные развлекательные мероприятия для подростков и назвать виновных в проведении предыдущих вечеринок.
Олег
НЕ ПОСЛУХАЛИ МАТВИЕНКО
skrip
ласточка
саша
шкраб