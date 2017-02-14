Молодежи рассказали о великом земляке

Что знает современная молодежь о нашем знаменитом земляке Петре Петровиче Семенове-Тян-Шанском? К сожалению, не так уж много, а для некоторых это имя и вовсе незнакомо.

Чтобы расширить кругозор молодых, пробудить интерес к истории Липецкого края, сотрудниками Центральной городской библиотеки им. С. Есенина организован цикл краеведческих мероприятий для юношества. Одно из них – час краеведения «Он навсегда остался мечтателем…» – посвятили великому путешественнику, ученому, этнографу, государственному деятелю П.П.Семенову-Тян-Шанскому, которому не так давно исполнилось 190 лет со дня рождения.



Благодаря виртуальному путешествию студенты Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства смогли побывать в родовой усадьбе ученого – Урусово, пройти нелегкими маршрутами его экспедиций, познакомиться с литературой, посвященной этому удивительному человеку. Завершился час краеведения викториной о родном крае. Самых любознательных и эрудированных ждали призы, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.