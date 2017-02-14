Общество

сегодня, 10:09

У липчанки нашли бешеных собак

2 647
#Карантин #бешенство
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У липчанки нашли бешеных собак

Введен карантин.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление об установлении карантина по бешенству животных. Документ принят по представлению регионального управление ветеринарии.

Бешеных собак нашли в доме женщины на улице Зеленая села Слепуха Долгоруковского района. Карантин ввели во всем селе. Теперь там на два месяца ввели карантинные ограничения. В течение этого срока там запрещено выводить и таскивать собак, торговать домашними животным и ввози и вывозить за пределы зоны. Угрожаемой зоной распространения заразы определили деревню Тепленькая.

Борьбой с бешенством поручено заняться управлению ветеринарии Липецкой области.
2 647
#Карантин #бешенство
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Комментарии (2)

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гость

13 минут назад
Напротив Октябрьского рынка у магазина Липка на автостоянке - КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТАЯ БРОДЯЧИХ СОБАК 5-6 штук, живут/греютс яна автостоянке. И ВСЕМ ПОХЕР!!!! Ждем пока покусают кого?
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саша

52 минуты назад
вот что значит фальсификация выборов
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