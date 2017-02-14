У липчанки нашли бешеных собак

Введен карантин.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление об установлении карантина по бешенству животных. Документ принят по представлению регионального управление ветеринарии.



Бешеных собак нашли в доме женщины на улице Зеленая села Слепуха Долгоруковского района. Карантин ввели во всем селе. Теперь там на два месяца ввели карантинные ограничения. В течение этого срока там запрещено выводить и таскивать собак, торговать домашними животным и ввози и вывозить за пределы зоны. Угрожаемой зоной распространения заразы определили деревню Тепленькая.



Борьбой с бешенством поручено заняться управлению ветеринарии Липецкой области.