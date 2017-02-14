Общество

сегодня, 10:04

Липчане предпочитают жениться в русский День влюблённых

2 339
#День влюбленных #День Петра и Февронии #свадьба
Липчане предпочитают жениться в русский День влюблённых

Весь день 8 июля во Дворце бракосочетания уже расписан.

Липчане предпочитают создавать семья в так называемый «русский День влюблённых» - День Петра и Февронии или День семьи, любви и верности.

Как рассказала GOROD48 начальник управления ЗАГС администрации города Липецка Галина Белкина, если сегодня в День Святого Валентина во Дворце бракосочетания распишут всего одну пару, то весь день 8 июля уже расписан, свободного времени нет.

Всего в День Петра и Февронии во Дворце бракосочетания распишут 28 пар. Регистрации начнутся с раннего утра и завершатся ближе к вечеру. Правда, «русский День влюблённых» - летом, к тому же, в этом году это будет суббота — традиционный свадебный день, в отличие от вторника.
2 339
#День влюбленных #День Петра и Февронии #свадьба

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Однако

10 минут назад
Причем здесь дата? Социальная распущенность, вседозволенность,соцсети и доступность в них к развратным тайным развлечениям,"а что здесь такого?"- и вся современная семейная жизнь. Нынче у всех так.
ответить

цирк

49 минут назад
мракобесие процветает-доказательства-из-200 пар -189 разводятся, общество дибилов-толи еще будет
ответить

Еще в рубрике

Чтобы не платить алименты житель области распродал имущество
#алименты
Чтобы не платить алименты житель области распродал имущество

3 минуты назад

Общество
В Липецкой области обсудили осложнение ситуации по гриппу птиц
#грипп #бруцеллёз #АЧС
В Липецкой области обсудили осложнение ситуации по гриппу птиц

19 минут назад

Общество
На Бульваре Влюбленных прошел парад саней
#парад #сани #санки
На Бульваре Влюбленных прошел парад саней

25 минут назад

Общество