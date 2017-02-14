Липчане предпочитают жениться в русский День влюблённых

Весь день 8 июля во Дворце бракосочетания уже расписан.

Липчане предпочитают создавать семья в так называемый «русский День влюблённых» - День Петра и Февронии или День семьи, любви и верности.



Как рассказала GOROD48 начальник управления ЗАГС администрации города Липецка Галина Белкина, если сегодня в День Святого Валентина во Дворце бракосочетания распишут всего одну пару, то весь день 8 июля уже расписан, свободного времени нет.



Всего в День Петра и Февронии во Дворце бракосочетания распишут 28 пар. Регистрации начнутся с раннего утра и завершатся ближе к вечеру. Правда, «русский День влюблённых» - летом, к тому же, в этом году это будет суббота — традиционный свадебный день, в отличие от вторника.