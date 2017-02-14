Липецкие кикбоксеры завоевали награды всех достоинство в чемпионате и первенстве ЦФО

На пьедестал почета поднимались и мужчины, и женщины.

Липецкие кикбоксеры не остались без наград чемпионата и первенства ЦФО по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком, который прошел в Шебекино Белгородской области.

В весе до 63,5 кг среди взрослых на высшую степень пьедестала почета поднялся липчанин Турхан Алиев, который в финале оказался сильнее соперника из Орла.

«Серебряные» медали у женщин завоевали Светлана Поспелова (до 52 кг) и Елена Ермакова (до 56 кг).

Среди юниоров 1999-200 г.р. Никита Хохлов из клуба «Энергия» стал победителем в весовой категории до 75 кг, выполнив в финале труднейшую задачу – победил местного спортсмена.

Результаты остальных юниоров: Даниил Остроухов – «серебро» в весе до 60 кг; Андрей Мешков – «бронза» в категории до 71 кг.