Происшествия

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Пострадавшие в автоаварии на дамбе находятся в тяжелом состоянии

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#ДТП #авария
Пострадавшие в автоаварии на дамбе находятся в тяжелом состоянии

Студентам собирают деньги на лечение.

В Тамбовской области запущена акция по сбору помощи на лечение троих студентов, пострадавших в аварии под Липецком. Клич в Сети кинули друзья и близкие молодых людей из Петровского района — 18-летней девушки и двух ребят 17 и 18 лет.

Авторы обращения указывают, что компания друзей 10 февраля ехала домой из Липецка. В 15:05 на дамбе Матырского водохранилища по дороге Сселки – Новая Жизнь столкнулись автомобили «Митсубиси» и «ВАЗ-2114». В отечественном авто и находилась молодежь. Для того, чтобы вытащить людей из искореженного металла машин, сотрудникам липецкого МЧС пришлось применять специальную технику.

Тамбовские ребята получили серьезные травмы. У них диагностированы ушиб печени и переломы ребер и ног, у одного из ребят произошла большая кровопотеря. Двое из пострадавших находятся в реанимации.
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#ДТП #авария

Комментарии (2)

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Анна Ванна

21 минуту назад
"из искореженного металла машин" - +100500!
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Иисус Христос

48 минут назад
Быстро поедешь - медленно понесут
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