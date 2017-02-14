Происшествия
сегодня, 09:50
Пострадавшие в автоаварии на дамбе находятся в тяжелом состоянии
Студентам собирают деньги на лечение.
В Тамбовской области запущена акция по сбору помощи на лечение троих студентов, пострадавших в аварии под Липецком. Клич в Сети кинули друзья и близкие молодых людей из Петровского района — 18-летней девушки и двух ребят 17 и 18 лет.
Авторы обращения указывают, что компания друзей 10 февраля ехала домой из Липецка. В 15:05 на дамбе Матырского водохранилища по дороге Сселки – Новая Жизнь столкнулись автомобили «Митсубиси» и «ВАЗ-2114». В отечественном авто и находилась молодежь. Для того, чтобы вытащить людей из искореженного металла машин, сотрудникам липецкого МЧС пришлось применять специальную технику.
Тамбовские ребята получили серьезные травмы. У них диагностированы ушиб печени и переломы ребер и ног, у одного из ребят произошла большая кровопотеря. Двое из пострадавших находятся в реанимации.
Авторы обращения указывают, что компания друзей 10 февраля ехала домой из Липецка. В 15:05 на дамбе Матырского водохранилища по дороге Сселки – Новая Жизнь столкнулись автомобили «Митсубиси» и «ВАЗ-2114». В отечественном авто и находилась молодежь. Для того, чтобы вытащить людей из искореженного металла машин, сотрудникам липецкого МЧС пришлось применять специальную технику.
Тамбовские ребята получили серьезные травмы. У них диагностированы ушиб печени и переломы ребер и ног, у одного из ребят произошла большая кровопотеря. Двое из пострадавших находятся в реанимации.
Анна Ванна
Иисус Христос