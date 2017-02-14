Липецкая область - не самая любвеобильная

Регион всего лишь на 31 месте

Ко Дню Святого Валентина специалисты компании Digital Society Laboratory проанализировали семейные статусы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Эксперты исследовали 111 миллионов открытых профилей участников соцсети, которые указали регион своего проживания. При этом выяснилось, что подавляющее число людей предпочитают законспирировать свои «пароли и явки» - 70,3 процента вообще не указывают свой брачный статус, пишет "Комсомольская правда" Среди тех, кому нечего скрывать, больше женатиков (10,1%). Статус «не женат/не замужем» третий по популярности - 6,7 %. Почти столько же - 6,3% пребывают в «активном поиске». Влюбленные же оказались самой малочисленной когортой: в целом по России о встрече с этим светлым и чистым чувством заявили 3 процента пользователей.Самым любвеобильным регионом нашей страны оказалась Республика Тыва, родина нынешнего министра обороны Сергея Шойгу (4,7%). Вторую строчку с результатом 4,4% делят Республика Алтай и Еврейская автономная область. Замыкает тройку призеров Амурская область (4,3%).

Среди «аутсайдеров» вполне ожидаемо обосновались кавказские республики, где не принято афишировать свои чувства: Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия.

Липецкая область по любвеобильности - на 31 месте с 3,4%. Такой же процент, к слову, у воронежцев, но они на 28 месте. А вот тамбовчане куда любвеобильней, они на 16 месте (3,6%).



