сегодня, 09:45
Липецкая область - не самая любвеобильная
Регион всего лишь на 31 месте
Среди тех, кому нечего скрывать, больше женатиков (10,1%). Статус «не женат/не замужем» третий по популярности - 6,7 %. Почти столько же - 6,3% пребывают в «активном поиске». Влюбленные же оказались самой малочисленной когортой: в целом по России о встрече с этим светлым и чистым чувством заявили 3 процента пользователей.
Самым любвеобильным регионом нашей страны оказалась Республика Тыва, родина нынешнего министра обороны Сергея Шойгу (4,7%). Вторую строчку с результатом 4,4% делят Республика Алтай и Еврейская автономная область. Замыкает тройку призеров Амурская область (4,3%).
Среди «аутсайдеров» вполне ожидаемо обосновались кавказские республики, где не принято афишировать свои чувства: Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия.
Липецкая область по любвеобильности - на 31 месте с 3,4%. Такой же процент, к слову, у воронежцев, но они на 28 месте. А вот тамбовчане куда любвеобильней, они на 16 месте (3,6%).
Сергей