Общество

1 минуту назад

Липчане вступились за цветочный рынок

#Инициатива #предложение #рынок
Липчане вступились за цветочный рынок

Ликвидировать нельзя благоустроить.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили обсуждение предложений по будущему цветочного рынка в Липецке. В оживленной полемике приняли участие свыше 100 пользователей.

Напомним, Владимир Иванов предлагал кардинально подойти к вопросу работы знаменитой «поляны» на проспекте Победы. Автор инициативы указывал на отсутствие парковки у павильонов, отсутствие санитарии и должного благоустройства — лужи внутри рынка и грязь, нарушение пожарной безопасности, низкая культура общения и хамское обслуживание. Владимир Иванов предлагал или системно благоустроить торговое помещение, или вовсе его ликвидировать.

- Ликвидировать думаю не стоит, но вот до ума до вести и благоустроить цветочный рынок надо! И чем быстрее, тем лучше! Этот "ботанический рынок " напоминает своими павильонами торговые площадки 90-х. Уж очень угнетает. Надо реконструировать это место полностью! И сделать современную торговую зону! - считает Андрей Овчинников.

- Хорошая идея, надо приводить в порядок и облагоустроить данный рынок! - указывает Иван Носов.

Заметим, что инициатива по благоустройству цветочного рынка в Липецке не собрала положенный кворум в 500 одобрений. Соответственно, идея не будет рассмотрена на уровне городской власти.
#Инициатива #предложение #рынок

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