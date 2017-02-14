Вооруженный пистолетом преступник грабил на улице

У 41-летней женщины отняли 1050 рублей.



13 февраля в Ельце полицейские задержали 36-летнего местного жителя подозреваемого в разбое.



По данным пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области, о совершенном в отношении ее преступлении заявила 41-летняя ельчанка. Как рассказала женщина, на перекрестке улиц Коммунаров и Советской злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, отнял у нее 1050 рублей.



Известно, что задержанный ранее был судим. Расследование проводит ОМВД России по Ельцу.