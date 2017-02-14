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12 минут назад

Турникмены встретятся на соревнованиях в честь защитников Отечества

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#Соревнования #воркаут
Турникмены встретятся на соревнованиях в честь защитников Отечества

Региональное первенство состоится в Липецке.

Областные соревнования по воркауту в честь Дня защитника Отечества состоятся в Липецке 26 февраля. Спортсменов и зрителей ждут к 13 часам в ДЮСШ №1, сообщают организаторы. В программе первенства значатся фристайл и отжимания на брусьях с гирей 16 кг.

Соревнования по фристайлу проводятся в следующем порядке. Участник выполняет любые элементы в течение двух минут. За каждый элемент начисляются баллы, в зависимости от сложности и качества его выполнения. В соревнованиях могут принять участие мужчины (юноши) возрастом старше 16 лет. Для участников 16-18 лет обязательно наличие справки от родителей о разрешении участия в данных соревнованиях и справки от врача.

Не менее впечатляющей обещает быть и вторая заявленная дисциплина. Соревнования по отжиманию с гирей 16кг проводятся в следующем порядке. К участнику подвешивается утяжеление на пояс, после чего он выполняет отжимания на брусьях. Отжимание засчитывается, если участник согнул руки не меньше чем на 90 градусов и вернулся в исходное положение. Судьи оставляют за собой право не засчитать отжимание, если оно не соответствует требованиям.
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#Соревнования #воркаут

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