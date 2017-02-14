В Липецке пенсионер сбил женщину

Пострадавшая доставлена в больницу.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 13 февраля на улице К.Маркса 64-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21043», допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая с различными травмами доставлялась в ГУЗ «Липецкая ГБ №4», после оказания помощи была отпущена.

В Грязинском районе на автодороге Новая Жизнь - примыкание к автодороге «Орел – Тамбов», 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Хундай Акцент», допустила столкновение с автомобилем «ГАЗ-3110» под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП женщина-водитель госпитализирована в ГУЗ «Липецкая ГБ №4» с различными травмами.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1098 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, неиспользование ремней безопасности – 51, детских удерживающих устройств - 2, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 72.