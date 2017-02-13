В Грязях состоялась акция «Выбери спорт!»

В первой части мероприятия, проходившего в школе-интернате, воспитанники этого образовательного учреждения посмотрели мультфильмы и фильмы на тему здорового образа жизни, а затем акция продолжилась в спортзале.

Спортивная часть открылась показательными выступлениями Клуба контактных единоборств г.Грязи под руководством Игоря Попова, продемонстрировавшего серию зрелищных поединков.



Затем выступил коллектив школы танцев «Пируэт», запомнившийся красивыми и яркими танцами.



Спортсмен-гиревик из спортивно-патриотического движения «Союз Возрождения России» Дмитрий Близнюков продемонстрировал свое искусство владения двумя пудовыми гирями, в том числе броски, подъемы и акробатические элементы с данными снарядами.

Спортсмены из Клуба воркаута Липецкой области Анатолий Ткаченко и Александр Коробко показали различные силовые и гимнастические приемы – стойки на руках и различные элементы на брусьях.



В завершающей части акции воспитанники школы-интерната приняли участие в спортивных конкурсах – девушки соревновались в дартсе и приседаниях, а парни в отжиманиях и подтягиваниях. Все победители были награждены призами.



Акция была организована благотворительным фондом «Добрый самарянин» (руководитель фонда по работе в детских домах Олеся Попова) и Липецкой областной общественной организацией «Союз Борьбы за Народную Трезвость-Липецк»